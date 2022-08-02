2022 - 2023 eğitim öğretim takvimi MEB | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tatil tarihleri

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? sorusu okulların kapanmasının ardından uzun bir süredir tatil yapan öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Bu kapsamda 2022 - 2023 eğitim öğretim takvimi MEB ve tatil tarihleri haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
2022 - 2023 eğitim öğretim takvimi MEB | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tatil tarihleri

17 Haziran 2022 tarihinde sona eren 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sonrası öğrenciler uzun bir süredir tatillerini yapıyor. Yaz mevsiminin tadını tatille çıkaran öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile merak edilen tüm sorular yanıtlarını buldu. Peki bu soruların yanıtları ne? 2022 - 2023 eğitim öğretim takvimi MEB | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tatil tarihleri...

kids-with-backpacks-shutterstock.jpg

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ MEB | OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Öğrenciler, tatil keyiflerinin ne zaman sona ereceğini merak edip araştırmaya başlarken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili takvim yayınlandı.

Takvime göre öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını, ne zaman kapanacağını, yarı yıl ve ara dönem tatillerinin hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmiş oldu. Peki okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatil, 21 Haziran'a denk gelen Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilecek.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Son dakika! MEB duyurdu! Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son dakika! MEB duyurdu! Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS öğrencilerinin 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS öğrencilerinin 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı!
2022-KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) PDF
2022-KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) PDF
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!
Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!
500 ve 1000 liralık banknot iddiası yayılmıştı! Bakan Nebati'den ilk açıklama geldi!
500 ve 1000 liralık banknot iddiası yayılmıştı! Bakan Nebati'den ilk açıklama geldi!
Prof. Esin Şenol'a ölüm tehditleri! Kapısının önüne yarılmış dana dili bıraktı! O kişinin sosyal medya paylaşımları "Psikopatlık" dedirtti!
Prof. Esin Şenol'a ölüm tehditleri! Kapısının önüne yarılmış dana dili bıraktı! O kişinin sosyal medya paylaşımları "Psikopatlık" dedirtti!
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan açıklama:" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan açıklama:" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"
Razoni gemisi yola çıktı, tarım ürünlerinde gerileme başladı! Fiyatlar darmadağın oldu, düşüyor da düşüyor! Mısır, buğday, yulaf, soya...
Razoni gemisi yola çıktı, tarım ürünlerinde gerileme başladı! Fiyatlar darmadağın oldu, düşüyor da düşüyor! Mısır, buğday, yulaf, soya...
MSB açıkladı: Hatay sınırında askeri araç kazası: Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu
MSB açıkladı: Hatay sınırında askeri araç kazası: Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu
Ahmet Hakan'dan "Bay Kemal" yorumu: "Artık CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş"
Ahmet Hakan'dan "Bay Kemal" yorumu: "Artık CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş"
Kiracı ve mülk sahibi arasındaki davalar nedeniyle mahkemeler kilit! Duruşmalar 2023'e uzadı, tartışmaları beraberinde getirdi!
Kiracı ve mülk sahibi arasındaki davalar nedeniyle mahkemeler kilit! Duruşmalar 2023'e uzadı, tartışmaları beraberinde getirdi!