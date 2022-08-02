17 Haziran 2022 tarihinde sona eren 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sonrası öğrenciler uzun bir süredir tatillerini yapıyor. Yaz mevsiminin tadını tatille çıkaran öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile merak edilen tüm sorular yanıtlarını buldu. Peki bu soruların yanıtları ne? 2022 - 2023 eğitim öğretim takvimi MEB | Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tatil tarihleri...

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ MEB | OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Öğrenciler, tatil keyiflerinin ne zaman sona ereceğini merak edip araştırmaya başlarken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili takvim yayınlandı.

Takvime göre öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını, ne zaman kapanacağını, yarı yıl ve ara dönem tatillerinin hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmiş oldu. Peki okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatil, 21 Haziran'a denk gelen Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilecek.

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