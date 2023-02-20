2022-2023 Eğitim ve Öğretim okullarda 2. dönem için ders başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası ara verilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminde bu gün öğrenciler ders başı yaptı.

YILIN İKİNCİ DÖNEMİ BURUK BİR SEVİNÇLE BAŞLADI

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası ara verilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarısı 71 ilde bu gün başladı.

DERS ZİLİ ÇALANA KADAR ÖZLEM GİDERDİLER

Kırklareli'nde de öğrenciler sabahın erken saatinde okullarına geldi. Öğrenciler arkadaşlarıyla özlem giderdi, bahçede zil çalana kadar oyunlar oynadı.

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Öte yandan Deprem sebebiyle 126 afetzede öğrenci eğitim ve öğretim hayatına Kırklareli'nde sürdürecek.