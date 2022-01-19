2022- 2023 tediye tarihleri Resmi Gazete | 2022 tediye ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu

Kamu, devlete ait olan şirketler ve belediyeler bünyesinde işçi statüsünde çalışan işçilere her yıl ödenen tediye ödemelerinin 2022 yılında ödenme tarihleri 19 Ocak 2022 Tarihli ve 31724 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlendi. Bu kapsamda ödemelerin tutarı ve ne zaman yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için " 2022 tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı haberimizde. İşte 2022- 2023 tediye tarihleri Resmi Gazete...

2022- 2023 TEDİYE TARİHLERİ RESMİ GAZETE | 2022 TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

19 Ocak 2022 Tarihli ve 31724 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre 2022 yılında tediye ödemelerinin ilki 28 Ocak 2022 Cuma, diğer yarısı ise 29 Nisan 2022 Cuma günü ödenecek. Maden işletmelerinde çalışan personellerin tediye ödemeleri ise 23 Aralık 2022 tarihinde ödenecek.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

"4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında mezür Kanunun1'inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28/1/ 2022, diğer yarısının 29/4/ 2022 tarihinde ödenmesine,

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, aynı Kanunun 2'inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 /12/ 2022 tarihinde ödenmesine 6772 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

TEDİYE NEDİR?

Tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ödenmektedir. Söz konusu ödeme her yıl bir kez, bir aylık tutarında devlet tarafından verilmektedir.