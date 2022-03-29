2022 5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları | Sağlık Bakanlığı 10 bin personel atama sonuçları 2022

2022 5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları adaylar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel atama sonuçları 2022 açıklandı. Haberimizde merak konusu olan soru ve konu başlıklarının detaylarına yer verdik. İşte, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel atama sonuçları 2022...

2022 5 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI

15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla sonuçlar açıklandı. Tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ATAMA SONUÇLARI 2022

Sağlık Bakanlığının 10 bin personel atama sonuçlarına dair açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından paylaşım yaptı. Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Son dakika | ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı

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