2022 Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106510041

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106510041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Abdullah Gül Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 61 kişi yerleşmiştir.

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 307,5328

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 388,79917

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 150248

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106510041

ÜNİVERSİTE: Abdullah Gül Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,5328

Tavan Puan: 388,79917

Başarı Sıralaması: 150248

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 61

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,03082

Tavan Puan: 444,08149

Başarı Sıralaması: 98670

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 384,98451

Tavan Puan: 447,05457

Başarı Sıralaması : 77021

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,8274

Tavan Puan: 503,96844

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 52300

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.