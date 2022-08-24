2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!

'2022 Ağustos MEB iş ilanı' arama sorgusu özellikle ilk okul mezunları tarafından işler araştırılıyor. MEB'in duyurduğu KPSS şartsız 60 bin personel alımı ilanının detayları haberimizde...

Gül Erdoğan
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2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!

MEB 60 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. İlköğretim mezunu olanlar KPSS koşulsuz personel alımı ilanına başvuruda bulunabilir.

2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!

2022 AĞUSTOS MEB İŞ İLANI İLKOKUL MEZUNU

Alımlar, MEB tarafından gerçekleştirilecek. MEB'in sunduğu temizlik görevlisi alım şartlarına ilişkin bazı detaylara yer verildi. İşte aranan şartlar;

2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
18 Yaşını tamamlamış olmak,
Temizlik Görevlisi için ilgili belgelere sahip olmak,
Güvenlik Görevlisi alımı için ÖGG meslek şartlarını sağlıyor olmak,
En az ilköğretim ve lise mezunu olmak,

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