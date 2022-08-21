2022 Ağustos PTT, Sağlık Bakanlığı, okul ve hastanelerde iş ilanı | KPSS şartsız 30 bin memur alımı olacak!​​​​​​​

30 bin memur alımı yapılacağı resmen duyuruldu. İş arayışında olanlar KPSS koşulsuz memur alımı ilanına başvuruda bulunabilir. Kamuda çalışacak olan personellerin 10.000’i güvenlik görevlisi 20000 ise temizlik görevlisi olacak.

2022 AĞUSTOS PTT, SAĞLIK BAKANLIĞI, OKUL VE HASTANELERDE İŞ İLANI

Devlet, ilgili kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde görevlendirilmek üzere tam 30.000 personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

KPSS ŞARTSIZ 30 BİN MEMUR ALIMI OLACAK!

En az ilkokul mezunu olmak koşulu ile personel alımı yapılacak. Yani KPSS puan şartı da aranmıyor. Ancak bazı kurumlar kendi özelinde puan şartı arayabilir. Başvuruları En az ilkokul mezunu olan adaylar yapabilecek. Devlet tarafından yapılan açıklamada alımlarının hangi kamu kurumlarında kaç kişi olarak yapılacağı da bildirildi.

10.000 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına tam 10.000 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Alımı yapılacak olan yerlerde liste olarak açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Üniversiteler ve PTT alım yapılacak kurumlar arasında yer alıyor. Genel anlamda başvuru şartlarında KPSS puan şartı ve üniversite şartı bulunmuyor. sınav şartı olmadan alımı yapılacak olan yerler var. Ancak kurumlar kendi özel istekleri arasında KPSS ve sınav şartı arayabilir.

20.000 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Özellikle okulların açılması öncesinde Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere tam 20.000 temizlik personeli alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu olanların başvuru yapabileceği alımlarda sürekli işçi olarak çalışılacak. Temizlik personeli alımı için de ilana çıkan kurum ve kuruluşlar açıklandı. 20.000 temizlik görevlisi alımı yapacak olan kurumlar arasında nükleer Denetleme Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve üniversiteler yer alıyor. Aynı zamanda PTT, diyanet işleri başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve orman bakanlığı da kısa süre içerisinde temizlik personeli alımı için ilana çıkacak.

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Temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru tarihleri de merak ediliyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik personeli alımı için başvuruların ağustos ayı sonunda açılacağı öğrenildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ise başvurular Eylül ayında başlayacak.