2022 Ağustos Sağlık Bakanlığı iş ilanı | 85 bin yardımcı personel alımı olacak!

Bakanlık 85 bin yardımcı personel alımı yapılacağı resmen duyuruldu. İş arayışında olan sağlık çalışanı adayları yardımcı personel alımı ilanına başvuruda bulunabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda konuya ilişkin "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik." ifadelerini kullanmıştı.

2022 AĞUSTOS SAĞLIK BAKANLIĞI İŞ İLANI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere tam 85 bin yardımcı personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

85 BİN YARDIMCI PERSONEL ALIMI

Koca, 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."