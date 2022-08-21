ÖSYM'nin bugün, yani 31 Ağustos Pazar günü düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) sabah saatlerinde ter döken adaylar, sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Lisansüstü hayallerini gerçekleştirmek için sınavda ter döken adaylar, 2022 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları nereden sorgulanır? ALES 2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı 2022 yayınlandı mı? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

2022 ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Bugün, yani 21 Ağustos Pazar günü saat 10:15 itibarıyla sınav binalarına giderek lisansüstü eğitimi alabilmek için ter döken adaylar, sınavın sona ermesiyle birlikte sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçları 9 Eylül 2022 günü yayınlanacak.

Sınav sonuçlarına göre adaylar, yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci olarak girebilecek, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara başvurularda bulunabilecekler.

2022 ALES 2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2022

Sınav oturumunun tamamlanmasının ardından adayların yanıtlarını kontrol edebilmeleri için kitapçıklardaki soruların yüzde 10'u ve soruların yanıtları yayınlandı.

ÖSYM, adaylar için "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’da sonlandırılacaktır." açıklamasını yaptı.

2022 ALES 2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ