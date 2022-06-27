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2022 ALES başvuru tarihi | ALES son başvurular ne zaman? Sınav ücretleri ne?

2022 ALES başvuru tarihi açıklandı! ALES son başvurular ne zaman? Sınav ücretleri ne? soruları ALES sınavının başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

2022 ALES başvuru tarihi | ALES son başvurular ne zaman? Sınav ücretleri ne?

2022 ALES başvuru tarihi açıklandı!  ALES son başvurular ne zaman? Sınav ücretleri ne? Milyonlarca adayın merakla ve heyecanla beklediği sınavın başvurularının açılmasıyla bu sorular araştırılmaya başlandı.

2022 ALES BAŞVURU TARİHİ | ALES SON BAŞVURULAR NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başladı. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek. ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak. ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

2022 ALES başvuru tarihi | ALES son başvurular ne zaman? Sınav ücretleri ne?

SINAV ÜCRETLERİ NE?

ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi. ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES BAŞVURU

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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