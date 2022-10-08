ÖSYM tarafından her yıl 3 defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 3'üncü oturumuna girmek isteyen ve lisans mezunu olup yüksek lisans okumayı düşünen adaylar, ALES'in üçüncü oturumunun başvurularının sona erip ermediğini araştırıyor. Peki 2022 ALES/3 başvuruları bitti mi, başvurular ne zaman sona erecek? ALES/3 başvuruları nereden, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte detaylar...

2022 ALES/3 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan ALES'in başvuruları henüz bitmedi. Başvuruları 30 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve 20 Kasım'da gerçekleştirilecek. 2022 ALES/3 için son başvuru tarihi 10 Ekim Pazartesi 23:59'a kadar alınacak.

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ALES/3 BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ALES 3'ün ücreti bu yıl 185 TL olarak belirtildi. Geç başvurularının 11 Ekim'de başlayacak olan sınavın ücreti, yüzde 50 artmış bir şekilde ödenecek. Sınava başvurmak isteyen yüksek lisans adayları, ÖSYM'nin aday işletim sisteminden kimlik bilgileriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

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