2022 Amasya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910028
100910028 | Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100910028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Amasya Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 345,1258
Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 379,60458
Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97680
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100910028
ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Amasya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,1258
Tavan Puan: 379,60458
Başarı Sıralaması: 97680
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,35899
Tavan Puan: 432,47735
Başarı Sıralaması: 94482
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,82389
Tavan Puan: 387,06719
Başarı Sıralaması : 116201
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,72833
Tavan Puan: 421,50836
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 131000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.