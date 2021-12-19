2022 Amasya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910028

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100910028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 345,1258

Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 379,60458

Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97680

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100910028

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,1258

Tavan Puan: 379,60458

Başarı Sıralaması: 97680

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,35899

Tavan Puan: 432,47735

Başarı Sıralaması: 94482

Kontenjan 2020: 50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,82389

Tavan Puan: 387,06719

Başarı Sıralaması : 116201

Kontenjan 2019 : 50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,72833

Tavan Puan: 421,50836

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 131000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.