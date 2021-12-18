2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310252
101310252 | Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101310252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 283,82102
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 305,20506
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 196421
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101310252
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,82102
Tavan Puan: 305,20506
Başarı Sıralaması: 196421
Kontenjan 2021 – 2022 : 85
Yerleşen 2021 – 2022: 85
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,86539
Tavan Puan: 375,32496
Başarı Sıralaması: 198686
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,34184
Tavan Puan: 302,62554
Başarı Sıralaması : 210762
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,25498
Tavan Puan: 297,77009
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 215000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.