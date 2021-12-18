2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310252

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101310252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 283,82102

Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 305,20506

Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 196421

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101310252

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,82102

Tavan Puan: 305,20506

Başarı Sıralaması: 196421

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,86539

Tavan Puan: 375,32496

Başarı Sıralaması: 198686

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,34184

Tavan Puan: 302,62554

Başarı Sıralaması : 210762

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,25498

Tavan Puan: 297,77009

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 215000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.