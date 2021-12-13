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2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Vatandaşlar artık asgari ücretteki son rakamı ve ne zaman belli olacağını merak ediyorlar. Peki, 2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ilk iki toplantıda asgari ücret zammı için rakam verilmemişti. Üçüncü toplantıda işveren tarafı 3100 TL rakam verirken, TÜRK-İŞ ise asgari ücret için 3900 lira teklif etmişti. Vatandaşlar son toplanın ne zaman gerçekleşeceğini ve asgari ücrette rakamın ne olacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda, 2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Detaylar haberimizde yer alıyor...

2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari ücrette artık son toplantı bekleniyor. Vatandaşlar ne zaman belli olacağını öğrenmek istiyorlar. İkinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşirken, 3. toplantı 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapılmıştı. 

2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

4. yani son toplantının ise 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve nihai asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Asgari ücret son toplantısı 13-17 Aralık haftasında gerçekleşecek. Bugün de gerçekleşecek olması söylenenler arasında. Peki hangi rakamlar ön plana çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin Türkiye'de 6 milyon asgari ücretli çalışan bulunduğunu belirtirken bu kişilerin ailelerin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Bakan Bilgin işçilere, işverenler ve profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını ifade etti. İşçilerin çoğunluğunun oran olarak yüzde 37'sinin 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentisi bulunduğunu aktardı. Yüzde 9'luk bir oranın, 4 bin liranın üzerinde rakam verdiğini söylerken daha aşağıda olması gerektiği belirtenler de olduğunu aktardı. Bunların özellikle küçük işletme çalışanları olduğunu ifade etti. Nedeni olarak ise burada çalışan kişilerin maaşları artarsa işten çıkma korkuları bulunduğunu vurguladı. 

Bakan Bilgin bu istekler doğrultusunda işçilerin beklentisini karşılayacak bir asgari ücret zammının gerçekleşeceğini belirtti. Bu rakamın bir bayram havası oluşturacağını söyledi. 

2022 Asgari ücret açıklandı mı? Ne kadar oldu? Asgari ücret son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ekonomide dalgalanmaların bulunduğunu belirten Bilgin, bu yüzden asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha önemli olduğunu ifade etti. Asgari ücretin bu kadar tartışılması ve gündeme gelmesinin nedeni olarak ise enflasyonist ortamı gösterdi.

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