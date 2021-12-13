Son dönemde gündemin en önemli maddelerinden biri olarak karşımıza çıkan asgari ücretin belirlenmesinde artık son aşamaya gelindi. Komisyon tarafından yapılan üç toplantının ardından gözler yapılacak son toplantıya çevrildi. Dördüncü toplantı ile birlikte fiyatın da açıklanması beklenirken vatandaşın aklında ise 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret bir günlük net ne kadar? Soruları yer ediniyor. İşte cevaplar...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücretin şu ana kadar komisyon tarafından net olarak belirlenmiş değil. Yapılan son toplantıyla birlikte bu ücretin duyurulması beklenirken yetkili isimler tarafından yapılan açıklamalara göre asgari ücretin yaklaşık 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olması bekleniyor. Türk-İş ve TİSK'in fiyat taleplerine yönelik hem işçiyi hem de işvereni korumak isteyen komisyon tüm ihtimalleri değerlendirerek sonuca varmayı hedefliyor.

ASGARİ ÜCRET BİR GÜNLÜK NET NE KADAR?

Asgari ücret miktarı belirlendikten sonra günlük ve haftalık ücretleri de ortaya çıkıyor. Şu an brüt 3 bin 577 lira net 2 bin 825 lira 90 olan asgari ücret günlük olarak brüt 119,25 TL belirleniyor. Yeni belirlenecek asgari ücret ile günlük ücretin de değişmesi beklenirken brüt ücretin yaklaşık olarak 200 TL'ye çıkması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Bayram Havası yaratacak bir asgari ücret fiyatı belirleneceği açıklaması üzerine yüksek bir artış bekleniyor.