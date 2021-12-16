2022 asgari ücreti için Türk- İş ve TİSK'ten açıklama! Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

Türkiye'de 7 milyona yakın çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren 2022 asgari ücreti için 1 Aralık'ta başlayan 7,9 ve 16 Aralık'ta yapılan toplantıların ardından belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyuracağı asgari ücret öncesi açıklama yapan Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat,“ Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır” ifadesini kullandı.

İşverenleri temsil eden TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç ise, “2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun” dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90