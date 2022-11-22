2022 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar... Milyonlarca çalışanın ne kadar olacağını merak ettiği asgari ücret için zam senaryoları konuşulmaya devam ederken Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, konuşulan 4 zam senaryosunda asgari ücretin ne kadar olacağını hesapladı.

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