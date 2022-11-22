2022 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...

Milyonlarca çalışanın ne kadar olacağını merak ettiği asgari ücret için zam senaryoları konuşulmaya devam ederken Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, konuşulan 4 zam senaryosunda asgari ücretin ne kadar olacağını hesapladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2022 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar... 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aralık ayının ikinci haftasında yapmaya başlayacak ve ay bitmeden yeni asgari ücret belirlenecek. Milyonlarca çalışan ücretin ne kadar olacağı konusunda merakla gelişmeleri takip ederken birçok zam senaryolusu konuşuluyor.

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2022 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2022 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
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