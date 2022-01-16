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  4. 2022 Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290140

2022 Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290140

200290140 | Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290140

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atılım Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200290140 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 52 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 401,81362

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 417,73431

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 41994

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290140   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,81362

Tavan Puan: 417,73431

Başarı Sıralaması: 41994

Kontenjan 2021 – 2022 : 52

Yerleşen 2021 – 2022: 52

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,68931

Tavan Puan: 485,15756

Başarı Sıralaması:  37184

Kontenjan 2020:  48+0

Yerleşen 2020: 48

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 428,30444

Tavan Puan: 450,48364

Başarı Sıralaması :  44138

Kontenjan 2019 :  40+0

Yerleşen 2019 : 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

taban-puan.jpg

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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