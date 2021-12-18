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2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310167

100310167 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310167

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 100310167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 370,3379

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 401,15529

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 70255

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310167   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,3379

Tavan Puan: 401,15529

Başarı Sıralaması: 70255

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,58494

Tavan Puan: 451,60071

Başarı Sıralaması:  76707

Kontenjan 2020:  100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 375,58784

Tavan Puan: 412,60054

Başarı Sıralaması :  85223

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,26714

Tavan Puan: 440,12601

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  93600

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

taban-puan.jpg

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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