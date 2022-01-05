2022 Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510728

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510728 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 328,54622

Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 373,18009

Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 118466

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510728

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,54622

Tavan Puan: 373,18009

Başarı Sıralaması: 118466

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,59158

Tavan Puan: 437,85389

Başarı Sıralaması: 112365

Kontenjan 2020: 30+0

Yerleşen 2020: 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,09893

Tavan Puan: 380,60228

Başarı Sıralaması : 136751

Kontenjan 2019 : 40+0

Yerleşen 2019 : 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,2564

Tavan Puan: 377,19297

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 128000

Kontenjan 2018 : 40+0

Yerleşen 2018 : 40

Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.