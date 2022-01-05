2022 Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510728
200510728 | Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510728 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 328,54622
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 373,18009
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 118466
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510728
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,54622
Tavan Puan: 373,18009
Başarı Sıralaması: 118466
Kontenjan 2021 – 2022 : 30
Yerleşen 2021 – 2022: 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,59158
Tavan Puan: 437,85389
Başarı Sıralaması: 112365
Kontenjan 2020: 30+0
Yerleşen 2020: 30
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 330,09893
Tavan Puan: 380,60228
Başarı Sıralaması : 136751
Kontenjan 2019 : 40+0
Yerleşen 2019 : 40
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,2564
Tavan Puan: 377,19297
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 128000
Kontenjan 2018 : 40+0
Yerleşen 2018 : 40
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.