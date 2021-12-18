2022 Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510674

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 101510674 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 351,64099

Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 367,36695

Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 90027

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510674

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,64099

Tavan Puan: 367,36695

Başarı Sıralaması: 90027

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,83057

Tavan Puan: 428,46076

Başarı Sıralaması: 101804

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 341,77093

Tavan Puan: 377,01652

Başarı Sıralaması : 121159

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,0567

Tavan Puan: 348,21758

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 125000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.