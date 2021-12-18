2022 Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510674
101510674 | Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 101510674 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 351,64099
Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 367,36695
Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 90027
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510674
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 351,64099
Tavan Puan: 367,36695
Başarı Sıralaması: 90027
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 397,83057
Tavan Puan: 428,46076
Başarı Sıralaması: 101804
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,77093
Tavan Puan: 377,01652
Başarı Sıralaması : 121159
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,0567
Tavan Puan: 348,21758
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 125000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.