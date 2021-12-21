2022 Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611407

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200611407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,52178

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 387,98484

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611407

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,52178

Tavan Puan: 387,98484

Başarı Sıralaması: 68113

Kontenjan 2021 – 2022 : 4

Yerleşen 2021 – 2022: 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,52597

Tavan Puan: 454,51231

Başarı Sıralaması: 59328

Kontenjan 2020: 4+0

Yerleşen 2020: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 409,71014

Tavan Puan: 422,62614

Başarı Sıralaması : 57359

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,86428

Tavan Puan: 419,02565

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 59800

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.