2022 Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611407
200611407 | Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200611407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,52178
Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 387,98484
Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200611407
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 372,52178
Tavan Puan: 387,98484
Başarı Sıralaması: 68113
Kontenjan 2021 – 2022 : 4
Yerleşen 2021 – 2022: 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 444,52597
Tavan Puan: 454,51231
Başarı Sıralaması: 59328
Kontenjan 2020: 4+0
Yerleşen 2020: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 409,71014
Tavan Puan: 422,62614
Başarı Sıralaması : 57359
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,86428
Tavan Puan: 419,02565
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 59800
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.