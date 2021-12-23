2022 Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710302
200710302 | Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200710302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykent Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 389,90103
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 406,57773
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51956
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200710302
ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 389,90103
Tavan Puan: 406,57773
Başarı Sıralaması: 51956
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 449,6218
Tavan Puan: 464,30706
Başarı Sıralaması: 54882
Kontenjan 2020: 9+0
Yerleşen 2020: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 409,5955
Tavan Puan: 421,89804
Başarı Sıralaması : 57435
Kontenjan 2019 : 6+0
Yerleşen 2019 : 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,29226
Tavan Puan: 400,11845
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 61600
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.