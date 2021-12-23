2022 Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200710302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 389,90103

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 406,57773

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51956

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200710302

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 389,90103

Tavan Puan: 406,57773

Başarı Sıralaması: 51956

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 449,6218

Tavan Puan: 464,30706

Başarı Sıralaması: 54882

Kontenjan 2020: 9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 409,5955

Tavan Puan: 421,89804

Başarı Sıralaması : 57435

Kontenjan 2019 : 6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,29226

Tavan Puan: 400,11845

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 61600

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.