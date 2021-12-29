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  4. 2022 Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710717

2022 Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710717

200710717 | Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710717

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200710717 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 13 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,73808

Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 373,31214

Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 84343

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200710717   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,73808

Tavan Puan: 373,31214

Başarı Sıralaması: 84343

Kontenjan 2021 – 2022 : 13

Yerleşen 2021 – 2022: 13

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,00544

Tavan Puan: 446,37580

Başarı Sıralaması:  80867

Kontenjan 2020:  12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 381,67712

Tavan Puan: 400,38981

Başarı Sıralaması :  79825

Kontenjan 2019 :  7+0

Yerleşen 2019 : 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,37989

Tavan Puan: 399,70012

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  71300

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

taban-puan.jpg

Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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