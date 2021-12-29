2022 Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710717
200710717 | Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200710717 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 13 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,73808
Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 373,31214
Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 84343
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200710717
ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 356,73808
Tavan Puan: 373,31214
Başarı Sıralaması: 84343
Kontenjan 2021 – 2022 : 13
Yerleşen 2021 – 2022: 13
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 420,00544
Tavan Puan: 446,37580
Başarı Sıralaması: 80867
Kontenjan 2020: 12+0
Yerleşen 2020: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 381,67712
Tavan Puan: 400,38981
Başarı Sıralaması : 79825
Kontenjan 2019 : 7+0
Yerleşen 2019 : 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,37989
Tavan Puan: 399,70012
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 71300
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.