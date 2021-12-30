2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200910451
200910451 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200910451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 361,38041
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 396,95532
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 79451
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200910451
ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 361,38041
Tavan Puan: 396,95532
Başarı Sıralaması: 79451
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 439,05674
Tavan Puan: 462,74755
Başarı Sıralaması: 64156
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 421,47448
Tavan Puan: 434,45746
Başarı Sıralaması : 48806
Kontenjan 2019 : 6+0
Yerleşen 2019 : 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 409,27467
Tavan Puan: 433,24198
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 46300
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.