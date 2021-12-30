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  4. 2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200910451

2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200910451

200910451 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200910451

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200910451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 361,38041

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 396,95532

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 79451

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200910451   

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 361,38041

Tavan Puan: 396,95532

Başarı Sıralaması: 79451

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,05674

Tavan Puan: 462,74755

Başarı Sıralaması:  64156

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 421,47448

Tavan Puan: 434,45746

Başarı Sıralaması :  48806

Kontenjan 2019 :  6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,27467

Tavan Puan: 433,24198

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  46300

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

taban-puan.jpg

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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