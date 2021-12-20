2022 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210277

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102210277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 521,30695

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 557,01894

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 327

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210277

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 521,30695

Tavan Puan: 557,01894

Başarı Sıralaması: 327

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 546,34716

Tavan Puan: 564,34932

Başarı Sıralaması: 342

Kontenjan 2020: 85+3

Yerleşen 2020: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 538,75084

Tavan Puan: 581,80554

Başarı Sıralaması : 429

Kontenjan 2019 : 80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 534,66817

Tavan Puan: 569,58509

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 622

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.