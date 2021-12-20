2022 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210277
102210277 | Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102210277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 521,30695
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 557,01894
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 327
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102210277
ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 521,30695
Tavan Puan: 557,01894
Başarı Sıralaması: 327
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 546,34716
Tavan Puan: 564,34932
Başarı Sıralaması: 342
Kontenjan 2020: 85+3
Yerleşen 2020: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 538,75084
Tavan Puan: 581,80554
Başarı Sıralaması : 429
Kontenjan 2019 : 80+2
Yerleşen 2019 : 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 534,66817
Tavan Puan: 569,58509
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 622
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.