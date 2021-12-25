Lalapaşa ne demek, TDK'ya göre Lalapaşa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 25 Aralık 2021 Cumartesi | Boğalar küllerinden doğacak, Terazilerin güvendiği dağlara kar yağacak!2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1036900622022 Çankırı Karatekin Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810271Demir Oksit ne demek, TDK'ya göre Demir Oksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Boğaziçi Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1022101622022 Ankara Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110651Aysar ne demek, TDK'ya göre Aysar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 2094100272022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 209410026
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Çankırı Karatekin Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810271

2022 Çankırı Karatekin Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810271

102810271 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Çankırı Karatekin Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810271

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102810271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 285,64885

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 350,95453

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 192261

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102810271   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,64885

Tavan Puan: 350,95453

Başarı Sıralaması: 192261

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,18499

Tavan Puan: 456,58913

Başarı Sıralaması:  194442

Kontenjan 2020:  100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,87839

Tavan Puan: 322,44357

Başarı Sıralaması :  204722

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,68869

Tavan Puan: 343,03972

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  206000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

taban-puan.jpg

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT