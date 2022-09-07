3 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 11 Ağustos sabahı açıklanmıştı. DGS'ye giren adaylar, puan ve sıralamalarını öğrenmelerinin ardından başlayan tercih dönemi ile birlikte üniversitelerini tercih etmişti. Tercih döneminin bitmesiyle birlikte lisans adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını heyecanla bekliyordu. Peki 2022 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir 2022? İşte yanıtlar...

2022 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite eğitimlerini örgün ya da açıktan ön lisans olarak tamamlayan vatandaşlar, 4 yıllık lisans eğitimi almak için 3 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ye girmişti. DGS puanlarını 11 Ağustos'ta öğrenen lisans adayları, tercih döneminin başlamasıyla birlikte üniversite ve bölüm tercihlerini yapmaya başlamıştı. DGS tercih döneminin sona ermesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

DGS'ye gire lisans adaylar, bugün yani 7 Eylül 2022 Çarşamba günü itibarıyla DGS yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Adaylar, tercih ettikleri üniversitelerden hangisine yerleştiğini bugünden itibaren görüntüleyebiliyorlar.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR 2022?

DGS'ye giren lisans adayları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumunun sonuç ekranından kimlik bilgilerini girerek DGS tercih sonuçlarını görüntüleyebiliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada da "24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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