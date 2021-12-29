2022 Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010407
103010407 | Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103010407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 341,69252
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 394,55415
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 101809
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010407
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,69252
Tavan Puan: 394,55415
Başarı Sıralaması: 101809
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 398,56473
Tavan Puan: 458,29018
Başarı Sıralaması: 101077
Kontenjan 2020: 100+3
Yerleşen 2020: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 357,02676
Tavan Puan: 447,72641
Başarı Sıralaması : 103621
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,10141
Tavan Puan: 441,42559
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 105000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.