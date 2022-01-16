2022 Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103010213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 240 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 240 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 440,59398

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 497,85544

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16281

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010213

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 440,59398

Tavan Puan: 497,85544

Başarı Sıralaması: 16281

Kontenjan 2021 – 2022 : 240

Yerleşen 2021 – 2022: 240

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,48475

Tavan Puan: 526,29505

Başarı Sıralaması: 16683

Kontenjan 2020: 240+6

Yerleşen 2020: 246

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 478,40095

Tavan Puan: 512,61097

Başarı Sıralaması : 15037

Kontenjan 2019 : 220+6

Yerleşen 2019 : 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,86791

Tavan Puan: 522,96612

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15200

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.