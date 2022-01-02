2022 Dokuz Eylül Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110442
103110442 | Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103110442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 423,55483
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 441,00081
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 26098
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110442
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 423,55483
Tavan Puan: 441,00081
Başarı Sıralaması: 26098
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 479,67265
Tavan Puan: 497,30547
Başarı Sıralaması: 30078
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 444,50264
Tavan Puan: 462,01800
Başarı Sıralaması : 33624
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 425,12447
Tavan Puan: 479,24048
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 37000
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.