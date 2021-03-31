2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu puan durumu, fikstür, maç sonuçları | Türkiye G Grubunda kaçıncı sırada?

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için oynanan eleme maçlarında G grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı, grupta oynadığı ilk maçta Hollanda'yı 4-2, ikinci maçta ise Norveç'i yenerek grupta oynanan iki maçta fırtına gibi esmişti. A Milliler bu kez 3-1 önde olduğu maçta Letonya ile 3-3 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Futbolseverler de oynanan maçların ardından gruptaki son puan durumunu merak ediyorlar.

2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU, FİKSTÜR, MAÇ SONUÇLARI | TÜRKİYE G GRUBUNDA KAÇINCI SIRADA?

A Milli Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında G Grubunda oynanan 3 maçta topladığı 7 puanla birinci sırada yer alıyor.

İşte Grubunda puan durumu ve oynanan maçların sonuçları:

G Grubunda üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Cebelitarık-Hollanda: 0-7

Karadağ-Norveç: 0-1

Türkiye-Letonya: 3-3

İşte G Grubunda oynanacak olan maçların fikstürü: