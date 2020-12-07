2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası için ilk aşama bugün gerçekleştirilecek. Avrupa Elemeleri kuralarının çekileceği bu akşam, milli takımımızın da rakipleri belli olacak. Futbolseverlerin, merakla beklediği kura çekimi öncesi detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar...

2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Zürih kentindeki organizasyon, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle konuklar olmaksızın çevrim içi ortamda TSİ 20.00'de düzenlenecek.

FIFA Efsaneleri programının üyelerinden İtalya Millî Takımı'nın eski oyuncusu Daniele De Rossi ve Hollanda Millî Takımı'nın eski futbolcusu Rafael van der Vaart da kura çekimi etkinliğinde görev alacak.

Kura çekimi, TRT Spor'dan ve FIFA'nın resmî internet sitesi FIFA.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

UEFA'ya üye 55 ülkenin yer alacağı kura çekimine, Türkiye 2. torbadan katılacak. FIFA tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde açıklanan ülkeler sıralamasına dayanarak belirlenen kura çekimindeki torbalar şu şekilde olacak:

1. Torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. Torba: İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, TÜRKİYE, Slovakya, Romanya

3. Torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. Torba: Bosna-Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. Torba: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. Torba: Malta, Moldova, Lihtenştayn, Cebelitarık, San Marino

MÜSABAKA FORMATI

• Gruplarda yer alan takımlar, birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda birer kez karşılaşacaktır. Müsabakalar Mart 2021 - Kasım 2021 döneminde oynanacaktır.



• 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri için UEFA'ya tanınan takım kontenjanı 13'tür.



• Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecektir.



• 10 grup ikincisi ise, 2020/21 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacaktır. Bu 12 takım, 4'erli 3 play-off yoluna ayrılacaktır. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonrasına Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım daha belirlenecektir. Söz konusu karşılaşmalar 2022 yılının mart ayında oynanacaktır.