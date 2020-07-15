2022 Dünya Kupası'nın başlangıç tarihi belli oldu!

FIFA'dan yapılan açıklamada 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın 21 Kasımda başlayarak 18 Aralık'ta sona ereceği duyuruldu.

Turnuvanın ilk maçının 21 Kasım 2022'de yerel saat ile 13:00'te Al Bayt Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Grup maçlarının yerel başlama saatleri ise 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olarak belirlenirken, eleme turlarındaki maçların ise 18:00 ve 22:00'de oynanacağı duyuruldu.

Turnuvanın üçüncülük maçı 17 Aralık'ta Khalifa Stadyumu'nda, final maçı ise bir gün sonra saat 18:00'de 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Açıklamada ayrıca grup aşamasının toplam 12 gün süreceği ve günde dört maçın oynanacağı belirtildi.