2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Diş hekimliğinde uzmanlaşmak isteyen adaylar, bu yıl gerçekleştirilecek olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) hakkında detayları merak edip araştırıyor. Peki 2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

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2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Diş hekimleri, seçtikleri alanlarda uzmanlaşmak için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yılın Eylül ayında gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavına (DUS) giriyor. İlk olarak 2012 senesinde başlayan ve 10 yıldır her yılın eylül ayında gerçekleştirilen DUS ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2022 DUS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON BAŞVURU TARİHİ NE, KİMLER BAŞVURABİLİR?

2022 yılının Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavının (DUS) başvuruları, 26 Ağustos tarihinde başladı. Uzmanlık sınavına girmek isteyen adaylar, 5 Eylül Pazartesi saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlayabilirler. Peki kimler DUS'a girebilir?

Diş Hekimliğinde Uzman Sınavına, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Endodonti, Pedodonti Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi olmak üzere 9 ana dalda uzmanlaşmak ve eğitim almak isteyen tüm diş hekimleri girebilir.

2022 DUS başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne, kimler başvurabilir? 2022 DUS ne zaman, saat kaçta, sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2022 DUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, SINAV BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Son başvurusunun 5 Eylül Pazartesi günü alınacağı DUS, 16 Ekim 2022 saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerinde yer alan okul ve binalara göre sınavlarına girecek.

Sınav sonuçlarının da 9 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Sınava dair detayların yer aldığı başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

2022 DUS BAŞVURU KILAVUZU

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