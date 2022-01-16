2022 Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310097
103310097 | Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103310097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 435,81654
Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 451,02147
Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18719
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103310097
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 435,81654
Tavan Puan: 451,02147
Başarı Sıralaması: 18719
Kontenjan 2021 – 2022 : 130
Yerleşen 2021 – 2022: 130
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 497,56049
Tavan Puan: 504,76848
Başarı Sıralaması: 17260
Kontenjan 2020: 130+4
Yerleşen 2020: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 476,19491
Tavan Puan: 484,38242
Başarı Sıralaması : 16049
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 470,27628
Tavan Puan: 497,04613
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15400
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.