2022 Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103310097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 435,81654

Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 451,02147

Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18719

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310097

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 435,81654

Tavan Puan: 451,02147

Başarı Sıralaması: 18719

Kontenjan 2021 – 2022 : 130

Yerleşen 2021 – 2022: 130

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,56049

Tavan Puan: 504,76848

Başarı Sıralaması: 17260

Kontenjan 2020: 130+4

Yerleşen 2020: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 476,19491

Tavan Puan: 484,38242

Başarı Sıralaması : 16049

Kontenjan 2019 : 120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,27628

Tavan Puan: 497,04613

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15400

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.