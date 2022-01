Mübarek Cuma gününün gelmesiyle onu en güzel şekilde karşılamak isteyen Müslümanlar eşine, dostuna, sevdiklerin mesaj göndermek istiyor. Bunun için en güzel ve yeni mesajlar için yeni resimli, yeni yazılı, gifli, kısa, ayetli, resimli cuma mesjları, cuma sözleri nelerdir? sorularının cevapları merak edilenler arasında yer alıyor.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, “Cum‘a”, 18). Başka bir hadiste bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğu haber verilmektedir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber "Ben icâbet saatinin, hangi an olduğunu biliyordum, fakat Kadir gecesi gibi, bu da bana unutturuldu" (Hâkim, I, 279) buyurmuştur.

CUMA MESAJLARI 2022

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.

Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız mübarek olsun



Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri sana yönelen gönülleri sana bükülen b oyunları sana yalvaran bu dilleri boş çevirme... Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA SÖZLERİ 2022

1) Olmak istediğin yeri hayal et..

Ruhundaki melodiyi dinle..

Kalbini ferah tut.

Olumsuz olan her şeyi aklından sil.

Unutma hayat bir sınavdır.

İyi bir öğrenci olmaktan asla vazgeçme’

Allah var, gam yok.#hayırlıcumalar

Her Geceye Bir Sabah Veren Elbette Her Sabaha Bir Umut Verir...

Her Dile Dua Etme Kabiliyeti Veren

Elbette O Duayı Kabul Etme İradesini Gösterir...

Rabbim Dilimizi Duasız, Dualarımızı Cevapsız Bırakmasın...

Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler.Âl-i imrân, 3/191Amin #HayırlıCumalar

2) Her şeye canını sıkma, ey gönül, ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür...

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Ebû Dâvûd, Salât 201

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Çiçeklerin açtığı, rahmet ve merhametin filizlendiği, huzurun ve mutluluğun yuva yaptığı bir kalbiniz olsun...

YA RABB! Kalplerimize ferahlık ver, Üzüntülerimizi ve kederlerimizi yıka, Günah ve hatalarımızı affet, Hastalarımıza şifanı lutfeyle, Ölülerimize rahmetinle muamele eyle . Hayırlı cumalar

3) Bak Rabbimiz ne diyor;

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

4) Sevenin sevdiğine verdiği değerdir duâ. Hayırlı cumalar.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür... Hz. Muhammed (s.a.v.)

Ve önemli olan yaşanılan "ân"'dır, Onu ibadet, sabır, anlayış, tevâzu ve merhamet ile anlamlı hale getirmek, Mutluluğun ta kendisidir..!

Güçlü bir duanın anahtarı samimiyettir. Hayırlı cumalar.

Yüreğe sürülen en iyi ilaç, duâdır. Ey Allah'ım! Beni, bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. Hayırlı cumalar.

Umutsuzluk yok,

Dua var...

Acele etmek yok,

Sabretmek var...

İmkansız diye bir şey yok,

Çünkü Allah var...

5) “Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

6) Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

CUMA GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istiğfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.) [Deylemi]

Cuma günleri ve her gün şu (istiğfar duası)nı çok okumalıdır:

(Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!)

* Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun

* Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

* Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi vаrsа, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edаlаr nasip et Ya Rabbim. Biz kulların duаlаrını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar .

*Yüce Allah mübarek Cumа-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, аhlаkın fаziletlisini, еvladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞMEYEN KİŞİNİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).