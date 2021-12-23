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  4. 2022 Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510323

2022 Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510323

103510323 | Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510323

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103510323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 362,91713

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 395,3988

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 77847

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510323   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,91713

Tavan Puan: 395,3988

Başarı Sıralaması: 77847

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,33547

Tavan Puan: 464,81006

Başarı Sıralaması:  87868

Kontenjan 2020:  85+3

Yerleşen 2020: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,96495

Tavan Puan: 444,52674

Başarı Sıralaması :  103690

Kontenjan 2019 :  85+3

Yerleşen 2019 : 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,03138

Tavan Puan: 411,87224

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  110000

Kontenjan 2018 :  85+3

Yerleşen 2018 : 88

taban-puan.jpg

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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