2022 Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510323
103510323 | Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103510323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 362,91713
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 395,3988
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 77847
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510323
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 362,91713
Tavan Puan: 395,3988
Başarı Sıralaması: 77847
Kontenjan 2021 – 2022 : 85
Yerleşen 2021 – 2022: 85
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,33547
Tavan Puan: 464,81006
Başarı Sıralaması: 87868
Kontenjan 2020: 85+3
Yerleşen 2020: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 356,96495
Tavan Puan: 444,52674
Başarı Sıralaması : 103690
Kontenjan 2019 : 85+3
Yerleşen 2019 : 88
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,03138
Tavan Puan: 411,87224
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 110000
Kontenjan 2018 : 85+3
Yerleşen 2018 : 88
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.