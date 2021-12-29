2022 Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510359
103510359 | Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103510359 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 280,20504
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 330,85147
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 204569
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510359
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 280,20504
Tavan Puan: 330,85147
Başarı Sıralaması: 204569
Kontenjan 2021 – 2022 : 85
Yerleşen 2021 – 2022: 88
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,5152
Tavan Puan: 412,72431
Başarı Sıralaması: 199401
Kontenjan 2020: 85+3
Yerleşen 2020: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 293,59359
Tavan Puan: 365,49128
Başarı Sıralaması : 203037
Kontenjan 2019 : 85+3
Yerleşen 2019 : 88
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,90854
Tavan Puan: 343,33725
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 172000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.