2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103610022Daha evlenmeden hamile kalan Ece Ronay, "Günah işlemedim" açıklamasıyla dikkat çekti! "Çocuğumun günahkar olmasını istemem"Pigment ne demek, TDK'ya göre Pigment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İshak isminin anlamı nedir, İshak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Güdek isminin anlamı nedir, Güdek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiriyordu! Ali Babacan başkanlık sistemi için imza vermiş! "Meğer maskeli siyasetçiymiş"FOX TV Yasak Elma 125. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle"Tutuyorum çünkü elimde" diyerek dillere düşen Melis Sezen paylaşımıyla nefes kesti! "Kalbini eritebilirsem"2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209410023Doların ani çakılışı, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın gücüne gitti! Canlı yayında duygularını gizleyemedi, neredeyse ağlayacak!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103610022

2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103610022

103610022 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103610022

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103610022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 339,08257

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 383,61404

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 104928

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610022   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 339,08257

Tavan Puan: 383,61404

Başarı Sıralaması: 104928

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 51

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,99716

Tavan Puan: 459,53940

Başarı Sıralaması:  105671

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,94111

Tavan Puan: 391,49095

Başarı Sıralaması :  134166

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,1142

Tavan Puan: 398,08410

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  154000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

taban-puan.jpg

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT