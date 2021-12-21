2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103610022

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103610022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 339,08257

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 383,61404

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 104928

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610022

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 339,08257

Tavan Puan: 383,61404

Başarı Sıralaması: 104928

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 51

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,99716

Tavan Puan: 459,53940

Başarı Sıralaması: 105671

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,94111

Tavan Puan: 391,49095

Başarı Sıralaması : 134166

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,1142

Tavan Puan: 398,08410

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 154000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.