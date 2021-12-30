2022 Eskişehir Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 112410397

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112410397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 387,49013

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 404,06415

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 54079

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410397

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,49013

Tavan Puan: 404,06415

Başarı Sıralaması: 54079

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,83326

Tavan Puan: 473,65271

Başarı Sıralaması: 51238

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 422,29964

Tavan Puan: 441,66511

Başarı Sıralaması : 48251

Kontenjan 2019 : 80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,99143

Tavan Puan: 438,63716

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 45200

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.