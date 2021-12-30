2022 Eskişehir Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 112410397
112410397 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112410397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 387,49013
Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 404,06415
Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 54079
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112410397
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 387,49013
Tavan Puan: 404,06415
Başarı Sıralaması: 54079
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 453,83326
Tavan Puan: 473,65271
Başarı Sıralaması: 51238
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 422,29964
Tavan Puan: 441,66511
Başarı Sıralaması : 48251
Kontenjan 2019 : 80+2
Yerleşen 2019 : 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,99143
Tavan Puan: 438,63716
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45200
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.