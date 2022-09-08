2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!​​​​​​​

PTT'nin 15 bin personel alımı yapacağı açıklandı. İsteyen vatandaşlar KPSS koşulsuz personel alımı ilanına başvuruda bulunabilir.

2022 EYLÜL PTT İŞ İLANI KPSS ŞARTSIZ

PTT, 15 bin personel alacağını duyurdu. Açıklama sonrasında başvuru sayısı da bir anda arttı. Güncel sonuçları bekleyenlerin yanı sıra, şartları karşılayıp karşılamadığını merak edenler için liste hazırladık. Sizler de bu şartları karşıladığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki koşullara göz atabilirsiniz.

PTT İşe Alım Şartları

1)29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

2) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

3) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, dolandırıcılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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5) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.