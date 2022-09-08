2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!

'2022 Eylül PTT iş ilanı' arama sorgusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT'nin duyurduğu KPSS şartsız 15 bin personel alımı ilanının detayları haberimizde...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!

PTT'nin 15 bin personel alımı yapacağı açıklandı. İsteyen vatandaşlar KPSS koşulsuz personel alımı ilanına başvuruda bulunabilir.

2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!

2022 EYLÜL PTT İŞ İLANI KPSS ŞARTSIZ

PTT, 15 bin personel alacağını duyurdu. Açıklama sonrasında başvuru sayısı da bir anda arttı. Güncel sonuçları bekleyenlerin yanı sıra, şartları karşılayıp karşılamadığını merak edenler için liste hazırladık. Sizler de bu şartları karşıladığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki koşullara göz atabilirsiniz.

2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!

PTT İşe Alım Şartları

1)29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

2) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

3) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, dolandırıcılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!​​​​​​​

5) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!
Bursa'dan müjdeli haber! TOGG'a kardeş geliyor!
Büyükçekmece'de kontrolden çıkan TIR devrildi! Şoförü kurtarmak için nefes kesen kurtarma operasyonu
Büyükçekmece'de kontrolden çıkan TIR devrildi! Şoförü kurtarmak için nefes kesen kurtarma operasyonu
Yaşa bağlı değil, aniden gelişiyor! Saçlarınızın bir anda beyazlamasının bir nedeni var: Marie Antoinette Sendromu
Yaşa bağlı değil, aniden gelişiyor! Saçlarınızın bir anda beyazlamasının bir nedeni var: Marie Antoinette Sendromu
Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! "Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?"
Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! "Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?"
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En az 10 saat su kesintisi yaşanacak! İşte suyun kesileceği o ilçeler...
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En az 10 saat su kesintisi yaşanacak! İşte suyun kesileceği o ilçeler...
MSB duyurdu! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! 8 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Aşırı işlenmiş gıdaları çok fazla tüketenler dikkat! Yeni araştırmalar hiç iyi sonuçlar vermiyor!
Aşırı işlenmiş gıdaları çok fazla tüketenler dikkat! Yeni araştırmalar hiç iyi sonuçlar vermiyor!
Diyanet'in ihraç ettiği Fatma Yavuz "Allah rızası için" LGBT haklarını savunuyormuş!
Diyanet'in ihraç ettiği Fatma Yavuz "Allah rızası için" LGBT haklarını savunuyormuş!