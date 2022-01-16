2022 Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910364

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103910364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 434,28506

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 480,53571

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19564

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910364

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 434,28506

Tavan Puan: 480,53571

Başarı Sıralaması: 19564

Kontenjan 2021 – 2022 : 200

Yerleşen 2021 – 2022: 200

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,14711

Tavan Puan: 525,47752

Başarı Sıralaması: 18850

Kontenjan 2020: 190+5

Yerleşen 2020: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 473,67281

Tavan Puan: 514,97416

Başarı Sıralaması : 17213

Kontenjan 2019 : 180+5

Yerleşen 2019 : 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,22169

Tavan Puan: 523,56629

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 16600

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.