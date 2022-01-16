2022 Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910364
103910364 | Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103910364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 434,28506
Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 480,53571
Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19564
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910364
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 434,28506
Tavan Puan: 480,53571
Başarı Sıralaması: 19564
Kontenjan 2021 – 2022 : 200
Yerleşen 2021 – 2022: 200
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 495,14711
Tavan Puan: 525,47752
Başarı Sıralaması: 18850
Kontenjan 2020: 190+5
Yerleşen 2020: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 473,67281
Tavan Puan: 514,97416
Başarı Sıralaması : 17213
Kontenjan 2019 : 180+5
Yerleşen 2019 : 185
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,22169
Tavan Puan: 523,56629
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 16600
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.