2022 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111976
104111976 | Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104111976 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 0 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: --
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: --
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104111976
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: --
Tavan Puan: --
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2021 – 2022 : 1
Yerleşen 2021 – 2022: 0
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 499,12935
Tavan Puan: 499,12935
Başarı Sıralaması: 16259
Kontenjan 2020: 1+0
Yerleşen 2020: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 485,40777
Tavan Puan: 485,40777
Başarı Sıralaması : 12076
Kontenjan 2019 : 1+0
Yerleşen 2019 : 1
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 455,45661
Tavan Puan: 455,45661
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 21700
Kontenjan 2018 : 1+0
Yerleşen 2018 : 1
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.