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2022 Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210174

104210174 | Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104210174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 274,34076

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 343,76972

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 218955

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210174   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,34076

Tavan Puan: 343,76972

Başarı Sıralaması: 218955

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 103

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,84564

Tavan Puan: 390,27700

Başarı Sıralaması:  198727

Kontenjan 2020:  100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,51867

Tavan Puan: 411,99676

Başarı Sıralaması :  190090

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,95184

Tavan Puan: 366,36840

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  170000

Kontenjan 2018 :  113+3

Yerleşen 2018 : 116

taban-puan.jpg

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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