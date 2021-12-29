2022 Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210174
104210174 | Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104210174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 274,34076
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 343,76972
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 218955
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210174
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 274,34076
Tavan Puan: 343,76972
Başarı Sıralaması: 218955
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,84564
Tavan Puan: 390,27700
Başarı Sıralaması: 198727
Kontenjan 2020: 100+3
Yerleşen 2020: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 299,51867
Tavan Puan: 411,99676
Başarı Sıralaması : 190090
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,95184
Tavan Puan: 366,36840
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 170000
Kontenjan 2018 : 113+3
Yerleşen 2018 : 116
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.