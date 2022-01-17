2022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710249

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300710249 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,64318

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 430,40729

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23556

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300710249

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,64318

Tavan Puan: 430,40729

Başarı Sıralaması: 23556

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,16122

Tavan Puan: 492,23786

Başarı Sıralaması: 21596

Kontenjan 2020: 10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 467,58044

Tavan Puan: 468,35224

Başarı Sıralaması : 20261

Kontenjan 2019 : 9+0

Yerleşen 2019 : 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,76005

Tavan Puan: 460,60116

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 19800

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.