2022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710249
300710249 | Girne Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300710249 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,64318
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 430,40729
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23556
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300710249
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,64318
Tavan Puan: 430,40729
Başarı Sıralaması: 23556
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 491,16122
Tavan Puan: 492,23786
Başarı Sıralaması: 21596
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 467,58044
Tavan Puan: 468,35224
Başarı Sıralaması : 20261
Kontenjan 2019 : 9+0
Yerleşen 2019 : 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,76005
Tavan Puan: 460,60116
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19800
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.