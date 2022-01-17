2022 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111234Antipati ne demek, TDK'ya göre Antipati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1041108362022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710682Mümanaat ne demek, TDK'ya göre Mümanaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710249Survivor sürgün kampı nedir? | Survivor 2022 sürgün kampına gidene ne oluyor?2022 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207710091Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? | Sürgün kampına giden yarışmacı kim? 16 Ocak 2022 PazarŞırnak yarın okullar tatil mi? | Şırnak Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 Pazartesi
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710682

2022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710682

300710682 | Girne Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710682

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Girne Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300710682 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 396,23546

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 407,46084

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 46701

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300710682   

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,23546

Tavan Puan: 407,46084

Başarı Sıralaması: 46701

Kontenjan 2021 – 2022 : 59

Yerleşen 2021 – 2022: 59

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,82069

Tavan Puan: 477,29631

Başarı Sıralaması:  46115

Kontenjan 2020:  50+0

Yerleşen 2020: 50

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 441,41065

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2019 :  27+0

Yerleşen 2019 : 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,1287

Tavan Puan: 438,94234

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  41000

Kontenjan 2018 :  18+0

Yerleşen 2018 : 18

taban-puan.jpg

Girne Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT