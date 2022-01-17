2022 Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710682
300710682 | Girne Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300710682 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 396,23546
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 407,46084
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 46701
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300710682
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 396,23546
Tavan Puan: 407,46084
Başarı Sıralaması: 46701
Kontenjan 2021 – 2022 : 59
Yerleşen 2021 – 2022: 59
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,82069
Tavan Puan: 477,29631
Başarı Sıralaması: 46115
Kontenjan 2020: 50+0
Yerleşen 2020: 50
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 441,41065
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2019 : 27+0
Yerleşen 2019 : 15
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,1287
Tavan Puan: 438,94234
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 41000
Kontenjan 2018 : 18+0
Yerleşen 2018 : 18
Girne Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.