2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?

Vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için her yıl başvuruda bulunduğu Green Card ile ilgili başvuru detayları merak edilmeye başlandı. Peki 2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022? İşte detaylar...

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2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?

Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlara ülkede süresiz olarak yaşama ve çalışma hakkı tanıdığı Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, bu senede heyecanla bekleniyor. Başvuruda bulunmak için bekleyen vatandaşlar, tarihler ve başvuru şartlarıyla alakalı detayları merak edip araştırıyor. Peki 2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022? İşte detaylar...

2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?

2022 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Green Card (Yeşil Kart) için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, merakla başvuru tarihlerini bekliyor. Peki başvurular başladı mı?

ABD Freetown Büyükelçiliği DV2024 Green Card (Yeşil Kart) için çekilişe katılma başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

2022 Green Card (Yeşil Kart) için belirlenen başvuru şartları şöyle:

- Green Card başvurusunda bulunabilecek ülkelerden birinde yaşamak. Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktadır.

- En az lise mezunu olmak ya da lise mezunu değilseniz son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren herhangi bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak.

- 18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşın altında başvuru yapanların ebeveynleriyle birlikte başvuruda bulunmalara gerekmektedir.

- Başvuruların yalnızca belirtilen resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.

- Başvuru için kullanılan fotoğrafın en az 6 ay içerisinde çektirilmiş olması ve görünüşünüzde herhangi bir farklılık olmaması gerekmektedir.

- Başvurunun ardından verilen numaranın kaybedilmemesi de önemli bir şart olarak görülmektedir.

2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?

YEŞİL KART BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR 2022?

Green Card (Yeşil Kart) başvurusunda bulunurken herhangi bir ücret talebi bulunmuyor.

Başvuruda bulunmak için programın kendi resmi sitesinden online başvuru yapmanız gerekiyor.

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