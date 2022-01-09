2022 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810017

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 104810017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 439,30889

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 483,00566

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16878

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810017

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 439,30889

Tavan Puan: 483,00566

Başarı Sıralaması: 16878

Kontenjan 2021 – 2022 : 150

Yerleşen 2021 – 2022: 150

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,40744

Tavan Puan: 530,43714

Başarı Sıralaması: 17354

Kontenjan 2020: 140+4

Yerleşen 2020: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 483,09837

Tavan Puan: 528,55125

Başarı Sıralaması : 13017

Kontenjan 2019 : 140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 475,7283

Tavan Puan: 517,73854

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 13300

Kontenjan 2018 : 150+4

Yerleşen 2018 : 154

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.