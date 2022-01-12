2022 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810026
104810026 | Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 104810026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 412,20994
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 462,67631
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 33852
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810026
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 412,20994
Tavan Puan: 462,67631
Başarı Sıralaması: 33852
Kontenjan 2021 – 2022 : 150
Yerleşen 2021 – 2022: 150
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 477,30934
Tavan Puan: 502,18026
Başarı Sıralaması: 31867
Kontenjan 2020: 140+4
Yerleşen 2020: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 449,99201
Tavan Puan: 495,12467
Başarı Sıralaması : 30238
Kontenjan 2019 : 140+4
Yerleşen 2019 : 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 442,63835
Tavan Puan: 505,57888
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 27900
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.